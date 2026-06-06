Galatasaray'ın listesindeydi! Rakibine yumruk attı, kırmızı kartla oyundan atıldı

Portekiz ile Şili arasında Lizbon'da oynanan özel karşılaşma, ilk yarının son anlarında yaşanan gerginlikle gündeme oturdu. Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz ile turnuvaya katılma hakkı elde edemeyen Şili'nin mücadelesinde tansiyon bir anda yükseldi.

İLK YARININ SONUNDA ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Joao Cancelo ile Fabian Faundez arasında yaşanan ikili mücadele sonrası iki takım oyuncuları arasında sert tartışmalar başladı. Kısa sürede büyüyen gerilim nedeniyle futbolcular birbirlerinin üzerine yürüdü ve sahada arbede yaşandı.

LEAO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yaşanan olaylar sırasında Portekizli yıldız Rafael Leao'nun, Şilili futbolcu Ivan Roman'a yumruk attığı belirtildi. Mücadelenin hakemi Luca Zufferli, pozisyonun ardından Leao'ya doğrudan kırmızı kart göstererek oyuncuyu oyun dışına gönderdi.

HAKEMDEN ÇİFTE İHRAÇ KARARI

Gerginliğin merkezindeki isimlerden biri olan Ivan Roman da hakemin kararından nasibini aldı. Luca Zufferli, yaşanan olayların ardından Roman'a da direkt kırmızı kart gösterdi. Böylece karşılaşmanın ilk yarısının uzatma bölümünde iki takım da sahada birer oyuncusunu kaybetti.