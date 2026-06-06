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Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Dilan Polat’ın 6.3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Karar, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce alındı.

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı
Recep Demircan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat'a ait Instagram hesabının kapatılmasını ve hesaba erişimin engellenmesini talep etti. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, kararını vererek Dilan Polat'ın hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Dilan Polat ın Instagram hesabına erişim engeli kararı 1

GEREKÇE BELLİ OLDU

Gerekçe olarak ise aile değerlerine aykırılık gösterildi.

Dilan Polat ın Instagram hesabına erişim engeli kararı 2

BTK'YA GÖNDERİLDİ

Takvim'de yer alan habere göre kararın bir örneğinin, gereğinin yerine getirilmesi için UYAP üzerinden derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmesine hükmedildi.

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Dilan Polat
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