Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat'a ait Instagram hesabının kapatılmasını ve hesaba erişimin engellenmesini talep etti. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, kararını vererek Dilan Polat'ın hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

GEREKÇE BELLİ OLDU

Gerekçe olarak ise aile değerlerine aykırılık gösterildi.

BTK'YA GÖNDERİLDİ

Takvim'de yer alan habere göre kararın bir örneğinin, gereğinin yerine getirilmesi için UYAP üzerinden derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmesine hükmedildi.