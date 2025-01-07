MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi Simge Esin'in pozlarına beğeni yağıyor! Takipçi sayısı bir anda arttı

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi Simge Esin'in pozlarına beğeni yağıyor! Takipçi sayısı bir anda arttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.01.2025 08:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simge Esin, kısa sürede sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Barış Alper Yılmaz ile anılan Simge Esin'in pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. Simge Esin kaç yaşında merak edildi.

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi Simge Esin'in pozlarına beğeni yağıyor! Takipçi sayısı bir anda arttı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın adı son günlerde sevgilisi Simge Esin ile anılıyor. İkili, geçtiğimiz akşam Etiler’de bir mekanda birlikte görüntülendi ve bu görüntüler, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Barış Alper Yılmaz ve Simge Esin’in birlikte eğlenmeye devam ettikleri haberi, genç futbolcunun hayranları tarafından merakla karşılandı. Peki, Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi Simge Esin kimdir?

baris-alper-yilmaz-galatasaray-1715585976-136256

POZLARINA İLGİ YOĞUN

Simge Esin, sosyal medyada tanınan ve özellikle genç yaşta büyük bir takipçi kitlesine ulaşan bir isim. Model olarak adından söz ettiren Simge Esin, Barış Alper Yılmaz ile olan ilişkisiyle birlikte popülerliğini artırmış durumda. Takipçi sayısı bir anda artan Esin, pozlarına gelen beğenilerle de oldukça dikkat çekiyor.

1

Bomba iddia! O isimle aşk mı yaşıyor? Güzelliğiyle herkesi büyüledi... Bomba iddia! O isimle aşk mı yaşıyor? Güzelliğiyle herkesi büyüledi...

Simge Esin'e "Yenge çok güzelsin" yorumları yağıyor. Simge Esin'in takipçi sayısı da hızla artıyor.

Ekran görüntüsü 2025-01-07 080659

Bomba iddia! O isimle aşk mı yaşıyor? Güzelliğiyle herkesi büyüledi... Bomba iddia! O isimle aşk mı yaşıyor? Güzelliğiyle herkesi büyüledi...

SİMGE ESİN KİMDİR?

Simge Esin hakkında şu an için net bilgiler sınırlı olsa da, sosyal medya paylaşımlarından ve eğlenceli yaşam tarzından oldukça aktif bir kişilik olduğu anlaşılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021 yılında mezun olan Simge Esin modellik yapıyor.

Ekran görüntüsü 2025-01-07 080714

Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

En düşük emekli maaşı için tek formül kaldı!

En düşük emekli maaşı için tek formül kaldı!

Bakan Şimşek imzaladı! Memur ve emeklisine zam oranı resmileşti

Bakan Şimşek imzaladı! Memur ve emeklisine zam oranı resmileşti

Terim'e 70 saniye yetti! Arabistan kariyerine inanılmaz başlangıç

Terim'e 70 saniye yetti! Arabistan kariyerine inanılmaz başlangıç

Reha Muhtar Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra yaşananları görüp vasiyetini açıkladı

Reha Muhtar Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra yaşananları görüp vasiyetini açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.