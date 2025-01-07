Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi Simge Esin'in pozlarına beğeni yağıyor! Takipçi sayısı bir anda arttı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın adı son günlerde sevgilisi Simge Esin ile anılıyor. İkili, geçtiğimiz akşam Etiler’de bir mekanda birlikte görüntülendi ve bu görüntüler, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Barış Alper Yılmaz ve Simge Esin’in birlikte eğlenmeye devam ettikleri haberi, genç futbolcunun hayranları tarafından merakla karşılandı. Peki, Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi Simge Esin kimdir?

POZLARINA İLGİ YOĞUN

Simge Esin, sosyal medyada tanınan ve özellikle genç yaşta büyük bir takipçi kitlesine ulaşan bir isim. Model olarak adından söz ettiren Simge Esin, Barış Alper Yılmaz ile olan ilişkisiyle birlikte popülerliğini artırmış durumda. Takipçi sayısı bir anda artan Esin, pozlarına gelen beğenilerle de oldukça dikkat çekiyor.

Simge Esin'e "Yenge çok güzelsin" yorumları yağıyor. Simge Esin'in takipçi sayısı da hızla artıyor.

SİMGE ESİN KİMDİR?

Simge Esin hakkında şu an için net bilgiler sınırlı olsa da, sosyal medya paylaşımlarından ve eğlenceli yaşam tarzından oldukça aktif bir kişilik olduğu anlaşılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021 yılında mezun olan Simge Esin modellik yapıyor.