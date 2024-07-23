Barış Alper Yılmaz'ın tarzı sosyal medyayı salladı! "Influencer manitasi var"

MYNET-Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz EURO 2024'te gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına da girdi.

Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası değerini 3 milyon euro artırarak 20 milyon euroluk piyasa değerine ulaştı.

Kariyeriyle gündemde olan futbolcu son günlerde özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ünlü güzellerle anılan Barış Alper'in son olarak tarzı sosyal medyanın diline düştü.

TARZINDAKİ O DETAYLARA YORUM YAĞDI

Valizi, gözlüğü ve bileklikleriyle dikkat çeken başarılı futbolcu için yapılan yorumlar uzun süre gündemde kaldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Prada gözlük, Goyard valiz, Van Cleef bileklik... Çok üzülerek söylüyorum bu çocuğun influencer manitası var" yorumunda bulundu.

Bu yorum binlerce yorum ve beğeni aldı. Bazı takipçiler "Ne alaka adam zevkli", "Belki sadece parası vardır" derken bazıları ise "Ya doğru olabilir erkekler bunu düşünemez" yorumlarında bulundu.

EZGİ FINDIK'A TAKİP

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisinin olup olmadığı bilinmezken son günlerde Şeyma Subaşı ile anılması dikkat çekmişti. Futbolcu geçtiğimiz gün de Ezgi Fındık'ı takibe alıp bırakmasıyla adından söz ettirdi.