Barış Alper Yılmaz kimdir, aslen nereli? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

İlk kez Cebelitarık ile oynanan maçta A Milli takım forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Barış Alper Yılmaz kimdir, aslen nereli?

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'nin İkizdere ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sol kanat mevkisinde oynayan futbolcu Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymeye devam etmektedir.

Yılmaz, futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başlamıştır. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer olmuştur. 3 sezon burada oynamış ve sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer olmuştur. 9 Temmuz 2021 tarihinde Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Galatasaray'a transfer olan ve Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımında forma giymekte olan Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder'in sakatlanmasının ardından ilk kez Cebelitarık ile bugün oynanan maçta A Milli takımın formasını giymiştir.



