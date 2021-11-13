SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Barış Alper Yılmaz kimdir, aslen nereli? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Barış Alper Yılmaz kimdir, aslen nereli? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

13.11.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a transferi sonrası takımda gösterdiği performans ile adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz ilk kez Cebelitarık ile oynanan maçta A Milli takım forması giydi. Peki Barış Alper Yılmaz kimdir, aslen nereli? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte futbolcuyla ilgili merak edilenler...

Barış Alper Yılmaz kimdir, aslen nereli? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

İlk kez Cebelitarık ile oynanan maçta A Milli takım forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Barış Alper Yılmaz kimdir, aslen nereli?

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'nin İkizdere ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sol kanat mevkisinde oynayan futbolcu Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymeye devam etmektedir.

Yılmaz, futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başlamıştır. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer olmuştur. 3 sezon burada oynamış ve sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer olmuştur. 9 Temmuz 2021 tarihinde Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

galatasaray-baris-alper-yilmaz-1614724

Galatasaray'a transfer olan ve Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımında forma giymekte olan Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder'in sakatlanmasının ardından ilk kez Cebelitarık ile bugün oynanan maçta A Milli takımın formasını giymiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Barış Alper Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Otogarda yakalandı! Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Otogarda yakalandı! Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Milliler farklı kazandı

Milliler farklı kazandı

Bir hakem daha görevi bıraktı

Bir hakem daha görevi bıraktı

Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Florya'da deprem! Kovuldular

Florya'da deprem! Kovuldular

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.