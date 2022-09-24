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Barış Alper Yılmaz kimdir, aslen nereli? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

24.09.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oynanan maçlardaki performanslar ve sosyal medyada atılan tweetler sonrası Barış Alper Yılmaz'ın hayatı da merak ediliyor. Sarı kırmızılı takım Galatasaray'da yer alan ünlü futbolcunun hayatı sorgulanmaya başlandı. Peki Barış Alper Yılmaz kimdir, aslen nereli? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte hayatı ve merak edilenler...

Barış Alper Yılmaz kimdir, aslen nereli? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Her gün spor basınında çıkan transfer iddiaları, basın toplantıları, maçlarda sergilenen performans ve sosyal medya gündemine birçok spor insanı ya da futbolcu girmekte ve araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen isim Barış Alper Yılmaz oldu. Peki Barış Alper Yılmaz kimdir?

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000 tarihinde İkizdere, Rize'de dünyaya gelmiştir. 22 yaşında olan isim, Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Sarı kırmızılı takımda 53 numara giymektedir.

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BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

22 Yaşında olan Barış Alper Yılmaz, sol kanat mevki ve forvet bölgelerinde oynamaktadır. Başarılı ismin boyu 1,86 metredir. (6 ft 1 in)


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