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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever fit haliyle sosyal medyada dikkat çekti

31.07.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan bir isim. Seksenler dizisinde oynayarak daha çok tanınırlık elde eden Zeynep Demirel kırmızı bikinisiyle poz verince sosyal medyada fit haline yorum yağdı.

Volkan Demirel ile 2010 yılında evlenen Zeynep Sever sosyal medya pozlarıyla hayranlarından beğeni topluyor. 2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Sever Demirel aynı zamanda oyuncu da.

Daha önce Seksenler dizisinde boy gösteren Sever şu sıralar tatilde. Ünlü isim son olarak kırmızı bikinisiyle poz vererek fiziğini sergiledi.

Zeynep Sever Demirel iki çocuk annesi olmasına rağmen incecik görüntüsüyle hayranlarından "Kim der 2 çocuk annesi" yorumları aldı.

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Zeynep Sever geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada sporu sevmediğini ama bu disiplini edindiğini şöyle ifade etmişti:

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"Dünyada spor yapmaktan benim kadar nefret eden başka biri var mıdır, bilmiyorum. Karantinada kendimi spora adadım. İki ayda inanılmaz bir disiplin oturttum. Resmen salgın öncesi ve sonrası iki farklı Zeynep var artık. Her gün 1.5 saat spor yapıyorum."

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