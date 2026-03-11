SPOR

Barış Göktürk Fenerbahçe'nin 2027 yılı için başkanlık adaylığını açıkladı!

Fenerbahçe camiasında şimdiden 2027 yılındaki başkanlık seçimlerinin heyecanı başladı. Kulübün geçmiş dönem yöneticilerinden Barış Göktürk, gerçekleştirdiği bir açıklamayla önümüzdeki seçimli genel kurulda başkanlık yarışına dahil olacağını resmen duyurdu.

Burak Kavuncu

Basın mensuplarıyla bir otelde iftar yemeğinde bir araya gelen Fenerbahçe Kalkınma Platformu Kurucusu ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk, kulübün sportif, kurumsal ve ekonomik geleceğine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI!

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı.

"2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız"

"BEN BU DÖNEME 'FETRET DÖNEMİ' ADINI VERİYORUM..."

"Ne yazık ki biz şu anda Fenerbahçe'de kötü bir dönemden geçiyoruz. Ben bu döneme 'fetret dönemi' adını veriyorum.

11 yıldır şampiyon olamıyoruz ve haha uzun resme baktığımızda, son 40 yıllık döneme baktığımızda 8 kez şampiyon olmuşuz."

"YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN FENERBAHÇE"

Barış Göktürk, kulübün rekabet gücünü artırmak için ekonomik yapının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Fenerbahçe'nin gelirlerini en az iki katına çıkarması gerektiğini söyledi.

Göktürk, sözlerini taraftara destek çağrısı yaparak tamamladı:

“Sezon henüz tamamlanmadı. Şampiyonluk ihtimalimiz devam ediyor. Taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etmeli. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fenerbahçe.”

"2026'DA SEÇİMİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Barış Göktürk, 2026 yılında kulübün olağanüstü bir seçime gitmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kulübün reformlara yönelmesi gerektiğini anlatan Göktürk, mevcut yönetimin görev süresini tamamlamasının kulübün istikrarı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan genel kurulda aday olacağını aktararak, "2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 2026 yılında aday olmayacağız. Seçilmemiz halinde ilk olarak profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağız. Orta ve uzun vadede kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapılarla kulübün gelirlerini artırmayı ve gayrimenkul gelirlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"EN İYİ OYUNCUYU ALMAKLA ŞAMPİYON OLUNMUYOR..."

"Okocha geldi, şampiyon oldu mu? Olamadı. Van Persie geldi, oldu mu? Olamadı. Bugün 11 Alex de Souza alsanız, şampiyon olabiliyor musunuz? Olamıyorsunuz.

Yani en pahalı transferi yapmak ya da en iyi oyuncuyu almakla şampiyon olunmuyor."

