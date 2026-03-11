VAR odası kapıları kulüplere açılıyor! Mecnun Otyakmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmelerinin yapılmasının ardından TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

FLAŞ! "VAR'A TEMSİLCİ GÖNDERSİNLER"

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz: "Dışarıya veremeyiz VAR görüntülerini. Buyursun gelsinler birlikte izleyelim. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Gelsin VAR odasında oturup beraber izlesinler. Baksınlar ne oluyor.

Geçen Beşiktaş - Galatasaray derbisine gittim, ben de stattaydım. Bir tarafımda Serdal Başkanımız, bir tarafta Metin Öztürk Başkanımızla beraber oturuyorduk. Osimhen’in pozisyonunda Serdal Başkan 'kırmızı kart' diye ısrar ediyordu, beni sıkıştırıyordu. Barış Alper’in pozisyonunda Metin Öztürk beni sıkıştırıyordu 'penaltı' diye. Yani böyle geçiyor."

"İKİ KULÜP ANLAŞSIN; VAR'A GELSİNLER"

"Ben kulüp başkanlığı yaptım. Böyle bir şey olabilir mi! Bu kadar insanı ilgilendiren bir işte aymazlık yapabilir miyiz, böyle bir şey olabilir mi. Lütfen güvensinler.

Dışarıya görüntü falan veremeyiz. Beşiktaş'ın yazısını da yok farz edemeyiz. Onlara uygun lisanla cevap vereceğiz. Kim görmek istiyorsa gelsin, tüm yöneticilere kapımız açık. Buyurun gelin gösterelim neler yaşandığını.

İki kulüp anlaşsınlar, orada VAR ile beraber izlesinler. Buna biz izin veriyoruz. Burada VAR protokolüne aykırı bir şey yok."

YABANCI VAR HAKEMİ

"Evet, bugün kulüplerden (yabancı VAR hakemi talebi) öyle bir yazı benim elime ulaştı.

Tabii ki arkadaşlar, bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil; yönetim kurulu arkadaşlarımızla konuşup bir karar verilebilir."

"HACIOSMANOĞLU GİBİ BİRİ YAPABİLİRDİ"

"Yeni bir karar aldık. Şampiyonlar payını Anadolu kulüplerine dağıtma kararı aldık. İbrahim Hacıosmanoğlu gibi birisi böyle bir karar alırdı ancak. Avrupa'da yayın gelirleri yüzde 50 gibi eşit dağıtılıyor, bizde yüzde 38'di. Şimdi bütün kulüplere eşit dağıtılacak. Tepkiler olabilir. Dikensiz gül bahçesi yok. Yasal hakları var, Tahkim'e başvuracaklar ama biz kararımızı bu yönde verdik."

"YAYIN GELİRİ ARTMASI GEREK"

Yayın gelirlerinde "Anadolu" düzenlemesi

Federasyon, mali açıdan zorlanan Anadolu kulüplerini sevindirecek tarihi bir karara imza attı...

"Şampiyonlar payını" Anadolu kulüplerine dağıtma kararı aldıklarını belirten Otyakmaz, yayın gelirlerinin Avrupa'daki gibi daha eşitlikçi bir modelle paylaştırılacağını söyledi.

"Anadolu kulüplerinin idaresi çok zor. Mutlaka yayın gelirlerinin artırılması, sponsorlukların artırılması lazım. Dünyada savaş ortamı var. Bu iş de ekonomiyle ilgili. İnşallah dünyada ve Türkiye'de ekonomi daha düzelir.

KUPADA YENİ SEZON

"Ben de kulüp başkanıyken bu işten mustariptim. Elemeli tek maç, birer birer geçelim. Yarı final oldu bittiye gelmesin diye çift aşamalı olsun. Orada sürpriz olaylar olmasın, orası çift aşamalı, diğerleri tek. Gelecek sezon için... Bu Kulüpler Birliği'nin de kararı...

Alınan cezaların yaz aylarında süresi durduruluyordu. Kulüpler Birliği istedi, bu kuralı kaldırdık. Ligin son haftalarında gerginlik oluyordu, kulüpler ileri geri konuşuyordu. Bu 3 ay içinde sayılacak."