Barış Manço kimdir, neden vefat etti? Usta sanatçı Barış Manço nereli ve kaç yaşındaydı?

Anadolu rock müziğinin öncü isimlerinden unutulmaz müzisyen Barış Manço, sevenleri tarafından doğum gününde anılıyor. Seneler önce hayatını kaybeden sanatçının babası İsmail Hakkı Manço ve annesi Türk sanat müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık olarak bilinmekte. Ayrıca Manço'nun ziyaretçi akınına uğrayan Kadıköy Moda'daki evi, www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresi üzzerinden sanal turla online şekilde gezilebiliyor. İşte Barış Manço'nun hayatı...

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası İsmail Hakkı Manço ve annesi Türk sanat müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık'tır. Anne ve babası henüz 3 yaşındayken ayrılan Barış Manço, çocukluğunu babasının yanında geçirmişir. Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda başladığı eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam eden usta sanatçı, babasının vefatı sonrası Galatasaray'dan ayrıldı ve eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamlamıştır.

Barış Manço, ilk müzik grubunu ise 1958'de Galatasaray Lisesi‘nde okurken, 'Barış Manço ve Kafadarlar' adıyla kurmuştur ve ilk bestesini 'Dream Girl' adıyla çıkarmıştır. Sevilen sanatçı, müzik hayatındaki ilk konserini de yine Galatasaray Lisesi'nin konferans salonunda vermiştir. 'Harmoniler' isimli grubuyla 1962'de ilk 45'lik plağını çıkaran ünlü şarkıcı, henüz 19 yaşındayken yayımladığı bu albümde, İngilizce sözlü 'Twist in USA' ve 'The Jet' isimli iki parçayı yayınlamıştır.

Usta sanatçı, bu albümün ardından bir yıl sonra Belçika'da bulunan ağabeyi Savaş Manço'nun yanına gitmiş ve Belçika Güzel Sanatlar Akademisine kaydolmuştur. Bu okulda resim, grafik, desen ve iç mimari okuyan Manço, bir taraftan da gece bekçiliği ve garsonluk gibi işlerde çalışmıştır. Yabancı müzisyenlerden oluşan 'Vahşi Kediler' grubuyla da bir süre çalışan Manço, 1964'te doldurduğu biri İngilizce, ikisi Fransızca üç şarkılık 45'liği Fransa'da yayımlanmıştır.

12 Ocak 1965 tarihinde Paris Olympia Konseri'ni veren sanatçı, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in öncülüğündeki 'Kaygısızlar' grubuyla 1967'de 'Kol Düğmeleri'ni çıkarmıştır. 'Altın Plak' ödülü kazanan Barış Manço ve Kaygısızlar, Fransa'ya gitmiştir. Burada plak çalışması yapılsa da albüm uzun süre piyasaya sürülmemiş ve Kaygısızlar ile yollarını ayıran Barış Manço, 1970'te yurda dönüş yapmıştır.

Kısa bir evlilik yapan Barış Manço, daha sonra 1979'da Lale Çağlar ile evlenmiştir ve çiftin 'Doğukan Hazar' ve 'Batıkan Zorbey' ismini verdikleri iki oğulları olmuştur. Usta sanatçı, sinema filmi olarak sadece yönetmen Oksal Pekmezoğlu'nun 1975'te çektiği 'Baba Bizi Eversene' filminin başrolünde yer almıştır. Barış Manço, yaklaşık 15 sene boyunca planladığı '7'den 77'ye' programı projesini, 1988'de TRT yönetimine kabul ettirmeyi başardı ve çocuklara öğütler verdiği 'Adam Olacak Çocuk', yaşlılara saygının önemine dikkati çektiği 'İkinci Kahvaltı', dünyayı dolaştığı 'Dönence' ve Türkiye'yi dolaştığı 'Dere Tepe Türkiye' gibi bölümleri olan programı, TRT 1, TGRT ve ATV'de 1988-1998 seneleri arasında 10 sene boyunca her pazar öğleden önce yayımlanarak, güç bir rekora imza atmıştır.

BARIŞ MANÇO NEDEN VEFAT ETTİ?

Usta sanatçı Barış Manço, 31 Ocak 1999 Pazar günü saat 23.30 civarında İstanbul Kadıköy Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı Kadıköy Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde 1 Şubat 1999 Pazartesi tarihinde saat 01.30'da 56 yaşında vefat etmiştir. 1991 senesinde Devlet Sanatçısı unvanı alan Barış Manço'nun cenazesi için devlet töreni düzenlenmiştir. 3 Şubat 1999 tarihinde üzerinde Galatasaray bayrağı ve Türk bayrağı yer alan tabutu Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilerek tören düzenlenmiş ve sonrasında Levent Camii'nde cenaze namazı kılınmıştır. Manço'nun naaşı ise Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.



