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Barış Manço'nun 2023 için sözleri gündem oldu! Herkesi duygulandırdı

07.01.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Manço'nun seneler önce Osaka'da verdiği konserde 2023 sözleri sosyal medyada gündem oldu. 1995 yılında çekilen videoda, Barış Manço'nun günümüze dair sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Türkiye'nin unutulmaz sanatçısı Barış Manço'nun 1995 yılında Osaka konserinde çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu.

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Japonya'da sahnede çekilen görüntülende Manço, 2023 yılı dileklerini sıraladı. Bundan 24 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı, videoda "O yıl benim ülkem, Türkiye 100. yaşına basacak" dedi. Konuşmasının devamında söyledikleri ise tüyleri diken diken etti.
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Manço, "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum." dedi.

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Barış Manço sosyal medya ele söyledi

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