MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Barış Manço'nun Moda'daki evi ziyaretçi akınına uğradı

Barış Manço'nun Moda'daki evi ziyaretçi akınına uğradı

31.01.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop ve Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden olan, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve televizyon programcısı Barış Manço'nun yaşamını yitirmesinin üzerinden 24 sene geçti. Barış Manço'nun Moda'daki evi, anma programları kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.

Barış Manço'nun Moda'daki evi ziyaretçi akınına uğradı

Barış Manço Evi'ne evine gelen ve uzun kuyruklar oluşturan her yaştan ziyaretçi, 24 yıl önce hayatını kaybeden usta sanatçıyla ilgili duygu dolu ifadeler kullandı. Barış Manço'nun müze haline getirilen evinde gitarı, plakları, ailesinin verdiği özel eşyaları, aksesuarları, giysileri, takıları, kendi çalışması tablolar ve orijinal konser afişleri yer alıyor.

AA-20230131-30137804-30137798-BARIS_MANCO_EVI_7DEN_70E_ZIYARETCI_AKININA_UGRADI

Ziyaretçilerden Murat Üzen, Barış Manço'yu bir müzisyen olarak örnek aldığını belirterek, "Gençliğimin en güzel çağları Barış Manço'nun da en güzel şarkılarını söylediği zamanlardı. Müzisyen de olduğum için onu çok seviyordum. Vefat ettiği günü ve cenazesini çok iyi hatırlıyorum." dedi. Üzen, Manço'nun hatırasını yad etmek için oğlu Ege ile birlikte geldiğini söyledi.

AA-20230131-30137804-30137799-BARIS_MANCO_EVI_7DEN_70E_ZIYARETCI_AKININA_UGRADI

"SAÇIMI UZATMAMIN SEBEBİ BARIŞ MANÇO"

Emirkan Karataş da Barış Manço'yu çok sevdiğini belirterek, "Biraz mutluyum biraz da hüzünlüyüm. Tuzla'dan geldim buraya. Her ölüm yıl dönümünde mezarına gidiyorum. Saçımı uzatmamın sebebi de Barış Manço. Onu sanatçı kimliğiyle idolüm olarak görüyorum. Ben de bir sanatçı adayıyım, konservatuvar okuyorum ve eğer sanatçı olursam onun gibi sevilmek isterim. Barış Manço, halkın içinden birisi, onu çok seviyorum." şeklinde konuştu.

AA-20230131-30137804-30137797-BARIS_MANCO_EVI_7DEN_70E_ZIYARETCI_AKININA_UGRADI
Minik ziyaretçilerden 11 yaşındaki Aras ise müzeyi ziyaret ederek Barış Manço hakkında çok şey öğrendiğini ve Manço'nun şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü anlattı.

Barış Manço, vefat yıl dönümü olan 1 Şubat'ta, Kurtalan Ekspres grubunun sahne alacağı bir programla Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde anılacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birlikte görüntülenmişlerdi! Çağla Şıkel sevgilisi hakkında ilk kez konuştuBirlikte görüntülenmişlerdi! Çağla Şıkel sevgilisi hakkında ilk kez konuştu
Gelen mesajı ifşa edip kızdı! "Karımla sevişirken..." Gelen mesajı ifşa edip kızdı! "Karımla sevişirken..."
Anahtar Kelimeler:
Barış Manço beste yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

İbre tersine döndü! Son ankette şaşırtan detay: Açık ara önde

İbre tersine döndü! Son ankette şaşırtan detay: Açık ara önde

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Milyonları ilgilendiriyor! Beklenen haber geldi

Milyonları ilgilendiriyor! Beklenen haber geldi

Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun!

Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun!

EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...

EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.