'Dünyanın En Güzel Kızı'ydı! Thylane Blondeau'dan görkemli ikinci düğün töreni

Çocukluk yıllarında Vogue dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel Kızı' olarak tanımlanan Fransız model Thylane Blondeau, 2020 yılından beri birlikte olduğu DJ Ben Attal ile Paris'te evlendi. Haziran'da gerçekleşen düğünden bir süre sonra sonra çift bir düğün yaptı.

25 yaşındaki model, Fransa'nın güneyinde yer alan ve yaklaşık 64 milyon dolar değerindeki Chateau Diter şatosunda gerçekleştirilen törende, Miu Miu tarafından kendisi için özel hazırlanan dantel balık kesim gelinliğiyle göz kamaştırdı.

Blondeau, düğünden kareleri Instagram hesabında paylaşarak uzun duvağını ve gelinlik detaylarını takipçileriyle paylaştı.



Thylane paylaşımına "Hayallerimdeki gelinlik bana özel hazırlandı. Sonsuzluğun başladığı yer. Hayalimiz; sade, yumuşak, modern ve zamansız bir düğündü. Düğün planlayıcımız bunu hayal ettiğimizden bile güzel şekilde gerçeğe dönüştürdü." dedi.