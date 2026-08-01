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'Dünyanın En Güzel Kızı'ydı! Thylane Blondeau'dan görkemli ikinci düğün töreni

Çocuk yaşta 'Dünyanın En Güzel Kızı' ünvanıyla tanınan Fransız model Thylane Blondeau, DJ Ben Attal ile Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Güzel model 2. kez düğün yaparak dikkat çekti.

'Dünyanın En Güzel Kızı'ydı! Thylane Blondeau'dan görkemli ikinci düğün töreni

Çocukluk yıllarında Vogue dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel Kızı' olarak tanımlanan Fransız model Thylane Blondeau, 2020 yılından beri birlikte olduğu DJ Ben Attal ile Paris'te evlendi. Haziran'da gerçekleşen düğünden bir süre sonra sonra çift bir düğün yaptı.

Dünyanın En Güzel Kızı ydı! Thylane Blondeau dan görkemli ikinci düğün töreni 1

25 yaşındaki model, Fransa'nın güneyinde yer alan ve yaklaşık 64 milyon dolar değerindeki Chateau Diter şatosunda gerçekleştirilen törende, Miu Miu tarafından kendisi için özel hazırlanan dantel balık kesim gelinliğiyle göz kamaştırdı.

Dünyanın En Güzel Kızı ydı! Thylane Blondeau dan görkemli ikinci düğün töreni 2

Blondeau, düğünden kareleri Instagram hesabında paylaşarak uzun duvağını ve gelinlik detaylarını takipçileriyle paylaştı.

Dünyanın En Güzel Kızı ydı! Thylane Blondeau dan görkemli ikinci düğün töreni 3
Thylane paylaşımına "Hayallerimdeki gelinlik bana özel hazırlandı. Sonsuzluğun başladığı yer. Hayalimiz; sade, yumuşak, modern ve zamansız bir düğündü. Düğün planlayıcımız bunu hayal ettiğimizden bile güzel şekilde gerçeğe dönüştürdü." dedi.

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Thylane Blondeau
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