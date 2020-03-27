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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.03.2020 17:42 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Akçakale Gümrük Kapısı'na kurulan termal kameralarla bölgeye giriş çıkış yapanların yüksek ateş kontrolü yapılacak.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde ilçedeki dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda salgın riskine karşı giriş çıkışların kısıtlandığı bölgeye zorunlu ve özel izinle giriş çıkış yapanların ateş ölçümü için Akçakale Gümrük Kapısı'na termal kameralar kuruldu.

Ayrıca Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halkı koronavirüse karşı bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Rasulayn Şanlıurfa Tel Abyad Termal kamera

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