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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlayıcı malzeme ele geçirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.05.2020 18:28 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlayıcı malzeme ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait EYP ve havan mermisi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Tel Abyad'da yapılan çalışma kapsamında, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere hazırlandığı değerlendirilen askeri mühimmat (top mermisi) kullanılarak hazırlanmış EYP, havan mermisi, 5 özel olarak metal boru ile hazırlanmış boru tipi EYP, 3 yönlendirme şekilli plastik kalıp içine çelik bilyelerle desteklenerek hazırlanmış bomba yapım malzemesi ele geçirildi.

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