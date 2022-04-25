Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Türkiye'ye getirilen çocuklar doyasıya eğlendi

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Barış Pınarı Harekatı bölgesinden "Çocuk Şenliği" kapsamında Mehmetçik tarafından Mardin'e getirilen çocuklar, katıldıkları etkinlikler sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Suriye'deki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için 49. Komando Tugay Komutanlığının koordinesinde, Mardin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Suriye'nin Haseke iline bağlı olan ve Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesindeki 5 köyden 100 çocuk, etkinlik kapsamında, öğretmenleri eşliğinde zırhlı araçlarla Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Hudut Karakolu bölgesindeki güvenlik noktasına getirildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülen çocuklara ilçe merkezinde bir okulda kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Okulda kahvaltı yaptıktan sonra düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, robotik kodlama alıştırmaları ve resim yaptı, basketbol ve masa tenisi oynadı.

Mardin'de Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezindeki planetaryumda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'in de katılımıyla uzay deneyimi yaşayan öğrenciler, uzayda gezegenlerin arasında sanal gezintiye çıkarıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde bir restoranda yemek yiyen çocuklar, daha sonra lunaparkta eğlenceli zaman geçirdi.

- "Türk askerine teşekkür ediyoruz"

Suriyeli öğretmenlerden Felek Hamdoş, AA muhabirine Arapça yaptığı açıklamada, çocuklarla Rasulayn'dan geldiklerini, çocukların Mardin'de çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Sunulan bu fırsat için Türkiye'ye teşekkür eden Hamdoş, "Türk askeri çocuklarımızı Mardin'e getirdi, gezdirdi. Çok mutlu oldular, çok sevindiler. Türk askerine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun, onları muvaffak etsin." dedi.

Suriyeli çocuklardan Sidra İsmail Hicri, Türk askerleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve burada güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Bizleri çok mutlu ettiler. Türk askeri hep yanımızda oldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Musap Hamdoş da çok mutlu bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Burada çok mutlu olduk, bayram gibi bir gün geçirdik. Allah Türk devletini ve Türk askerini korusun." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından çocuklar ve 5 öğretmen, ülkelerine uğurlandı.

