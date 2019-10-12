Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder'e çirkin tepki

Türkiye, sınırındaki terör koridorunu temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla sürdürürken, harekata destek veren futbolcularımıza çirkin tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin'in ardından şimdi de Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder, İtalyan taraftarlar tarafından hedef tahtasına konuldu.

İTALYANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Barış Pınarı Harekatı'na destek için Roma formasıyla asker selamı verdiği bir pozu paylaşan genç futbolcunun bu paylaşımı İtalyan taraftarları rahatsız etti.

Taraftarlar, terör koridorunu temizlemek için yapılan harekata destek veren Cengiz'in fotoğrafının altına çirkin ithamlarda bulundular. İtalyan basınında da bu tepkilere dair haberler çıkarken Roma Kulübü'nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

ENVER CENK ŞAHİN KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Almanya'da St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin, dün Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!" yazılı bir paylaşım yapmıştı.