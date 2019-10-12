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Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder'e çirkin tepki

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin'in ardından şimdi de asker selamlı pozunu paylaşarak Mehmetçiklerimizin yanında olduğunu belirten Cengiz Ünder, İtalyan taraftarların çirkin tepkilerine maruz kaldı.

Türkiye, sınırındaki terör koridorunu temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla sürdürürken, harekata destek veren futbolcularımıza çirkin tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin'in ardından şimdi de Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder, İtalyan taraftarlar tarafından hedef tahtasına konuldu.

İTALYANLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Barış Pınarı Harekatı'na destek için Roma formasıyla asker selamı verdiği bir pozu paylaşan genç futbolcunun bu paylaşımı İtalyan taraftarları rahatsız etti.

Taraftarlar, terör koridorunu temizlemek için yapılan harekata destek veren Cengiz'in fotoğrafının altına çirkin ithamlarda bulundular. İtalyan basınında da bu tepkilere dair haberler çıkarken Roma Kulübü'nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

ENVER CENK ŞAHİN KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Almanya'da St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin, dün Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!" yazılı bir paylaşım yapmıştı.

ENVER CENK İÇİN SKANDAL AÇIKLAMA
St. Pauli taraftarları bu paylaşıma tepki gösterirken kulüp de "St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın!" ifadelerini kullandı.

Kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, bunun üzerine dün Türkiye'ye dönmüştü.

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Cengiz Ünder a milli takım Enver Cenk Şahin st pauli

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