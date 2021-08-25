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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

25.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından, "Mehmetçikten Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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