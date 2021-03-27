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Barış ve Nisa'yı Instagram'dan sildi! Birleştirme partisine çağırmadı

27.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisine çağırmadığı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı Instagram hesabından sildi.

Barış ve Nisa'yı Instagram'dan sildi! Birleştirme partisine çağırmadı

Survivor 2021 birleşme partisi için bomba sürprizler hazırlayan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'ne çok sayıda kişiyi davet etti.

tv100'deki habere göre, Survivor Ektra, Survivor Panorama ve eski Survivor yarışmacılarını da birleşme partisine davet eden Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı çağırmadı.

INSTAGRAM'DAN SİLDİ

Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı sosyal medya hesabı Instagram'dan da sildiği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2020 kadrosuna kattığı Nisa ve Barış'ı Survivor 2021 Birleşme partisine davet etmemesi ve silmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Akarsu Nisa Bölükbaşı
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