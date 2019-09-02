Barış Yardımcı, Sivasspor'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Barış ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Futbola Fenerbahçe alt yapısında başlayan 27 yaşındaki Barış, Kasımpaşa 21 Yaş Altı Takımı, Hatayspor, Menemenspor, Gaziantepspor ve son olarak Bursaspor takımlarının formalarını giydi.

Defansın sağında görev yapan Barış, kariyerinde çıktığı 196 maçta 2 gol atıp, 10 asist yaptı.



