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Barışmak için buluştuğu arkadaşını silahla yaraladı

12.10.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barışmak için buluştuğu arkadaşını silahla yaraladı

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin barışmak için buluştuğu arkadaşını tabancayla yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki 100. Yıl Mahallesi’nde Umut Emre D, husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G. ile barışmak için sokakta buluştu. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Umut Emre D, yanındaki tabancayla Hünkar Deniz G’ye ateş açtı.

Kaçmaya çalışan Hünkar Deniz G, silahla ayağından vurularak yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli Umut Emre D. olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Hünkar Deniz G, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına, şüphelinin görüştüğü arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkarıp art arda ateş etmesi, yanlarındaki bir kişinin de saldırganı engellemeye çalışması yansıdı. Görüntüde, yaralanan kişinin bölgeden uzaklaşmasının ardından şüphelinin motosikletle kaçması da yer aldı.

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