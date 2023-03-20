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Bariyerlere çarpan otomobil köprüde asılı kaldı: 1 yaralı

20.03.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil köprüde asılı kalırken, kazada sürücü yaralandı.

Bariyerlere çarpan otomobil köprüde asılı kaldı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında A.K. yönetimindeki 38 HS 575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak köprüde asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de sürücü A.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Köprüde asılı kalan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, yol temizlendikten sonra araç trafiğine açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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