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Barkodlarını değiştirdikleri ürünleri iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

26.09.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barkodlarını değiştirdikleri ürünleri iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te internetten aldıkları benzer ürünleri barkodlarını değiştirip mağazaya iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kadın şüpheli tutuklandı.

Emniyetin yazılı açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, bazı kişilerin internetten benzerlerini alıp barkotlarını değiştirdikleri ürünleri firmanın kentteki mağazasına iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Mağazadan ücret iadesi veya hediye çeki alarak 430 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen E.K. ve A.E.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın zanlı tutuklandı.

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