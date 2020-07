Baro Başkanı Atam: “Her tür oyuna karşı, dikkatli ve hazır olmalıyız”

Kütahya Baro Başkanı Av. Ahmet Atam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, her tür oyuna karşı, dikkatli ve hazır olmaları gerektiğini ifade etti. Baro Başkanı Av. Ahmet Atam mesajında,” Türkiye birçok darbe ve darbe girişimi yaşadı. Hiç birinde halkın üzerine bu şekilde karadan ve havadan ateş açılmamış, hiç birinde milli iradenin, egemenliğimizin tezahür ettiği meclisine böylesine alçakça bir fiili saldırı olmamıştı. Ülke bütünlüğümüzü hedef almış bu işgal girişimi bağımsızlığımızı hedef almış, ülkeyi kaos ortamına sürükleme, iç savaş çıkarma ve parçalama girişimiydi. Emperyalizmin tek derdi, taşeronları vasıtasıyla iç karışıklık çıkarmak, ülkemizi bölmek ve komşu coğrafyalarda örnekleri olduğu üzere değişik bahanelerle bizi birbirimize kırdırmak. Ülkeyi parçalamak. Bunu yaparken de birçok alternatifi ardı ardına zorlayarak, beraber yaşadığımız tüm katmanları tetikleyerek harekete geçirmeye çalışıyor. Ya terörizmle, ya ekonomik yıkımla veya 15 Temmuzda olduğu gibi, yıllar içerisinde yuvalandıkları devletin kademelerinde, bu gücü kullanarak devleti yok etmek istiyorlar” dedi.

“Terör örgütlerinin bu kirli tezgahını boşa çıkarmak, hepimiz için hayati bir görevdir”

Başkan Atam,” Çevremizdeki tüm ülkelerde bir çeşit karışıklık ve iç savaşın hakim olduğu bir dönemdeyiz. Birlik ve beraberliğe, beraber yaşama arzumuzu sergilemeye ve bir diğerimize tahammül göstermeye en fazla ihtiyacımız olan bir süreci yaşıyoruz. Coğrafi yapımızı, birlik ve beraberliğimizi beraber yaşama isteğimizi değişik sebepleri bahane ederek kanla veya kutuplaştırarak bozmaya çalışan her tür oyuna karşı, dikkatli ve hazır olmalıyız. Hiç bir etnik veya siyasi nedenin insan hayatından ve ülke bütünlüğümüzden daha önemli olamayacağının bilinciyle bütünleşmeliyiz. Ülkenin birliği ve huzurunu hedef alan terör örgütlerinin bu kirli tezgahını boşa çıkarmak, hepimiz için hayati bir görevdir. Ülkeyi bir iç savaş ortamına sürüklemeye çalışan bu ve benzeri oluşumların dini veya siyasi veya her ne sebeple olursa olsun önünü açmak, kontrolsüz bir şekilde yayılmalarına, büyümelerine göz yummak ülkemize, kendimize ve çocuklarımıza yapacağımız en büyük kötülüktür. Gördük ki; dün hizmet hareketi, cemaat denilen, kendisinden övgüyle bahsedilen, bir şekilde önü açılan bir grup, aradan geçen zaman içerisinde, tehlikeli bir terör örgütü olarak karşımıza çıkıyorsa, bunun hesabını sorma ve temizlenme çalışmaları esnasında da dikkatli olmalıyız. Bu gün için zararsız görülen, başkaca oluşumların, başıboş bir şekilde güçlendirilmemesi, kontrol altında tutulması gerekmektedir” diye konuştu.

Atam,” Ülkemizin bu karanlık günlerden sağduyusu, sabrı ve bin yıldır yoğurduğu birlikte yaşama kültürü ile sağ salim çıkacağına dair inancımızı bir kez daha yineliyorum. En son 15 Temmuz gecesi ve sonrasında, Türk Ulusu bu tavrını en güzel şekilde, dik duruşuyla ve ferasetiyle sergilemiştir, Buradan, o gece canını ortaya koyan tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet ve minnet, gazilerimize sağlık ve şifa diliyorum. Yurdumuzun her metrekaresinde huzurun, barışın, kardeşliğin sonsuza değin hüküm sürmesi dileğiyle” şeklinde ifadelere yer verdi.