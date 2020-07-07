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Bartali gelemedi, Galatasaray'a pahalıya patladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Galatasaray, kondisyoner Alberto Bartali'nin eksikliğini pandemi sonrasında oldukça hissetti.

Bartali gelemedi, Galatasaray'a pahalıya patladı!

Galatasaray, karantina sürecinde ülkesi İtalya'ya giden ve dönemeyen kondisyoner Alberto Bartali'nin yokluğunu çok hissetti.

Pandemi sonrasında ligde oynadığı 4 maçı da kazanamayan sarı-kırmızılılar mayıs ayında topla çalışmalara en geç başlayan takım olmasının bedelini ödedi.

Bu periyotta idmanlarda takımı yardımcı antrenör Levent Şahin hazırlarken, sarı-kırmızılılarda her hafta sakatlık sayısı arttı.

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