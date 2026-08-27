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Transfer iptal! Roma, Fenerbahçeli Oosterwolde'den vazgeçti

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde için Roma ile yürüttüğü transfer görüşmeleri iptal oldu. İtalyan ekibinin, oyuncunun sahalara dönüş süresindeki belirsizlik nedeniyle transferden vazgeçtiği belirtildi.

Transfer iptal! Roma, Fenerbahçeli Oosterwolde'den vazgeçti
Burak Kavuncu
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferi son anda gerçekleşmedi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre AS Roma, Hollandalı futbolcunun sakatlık süreci nedeniyle Fenerbahçe ile yapılan anlaşmayı iptal etti.

ROMA'DAN SON ANDA VAZGEÇTİ

Transfer iptal! Roma, Fenerbahçeli Oosterwolde den vazgeçti 1

AS Roma'nın sağlık değerlendirmelerinin ardından Oosterwolde'nin sahalara dönüş süreci konusunda net bir tarih belirleyemediği ve bu nedenle transferi tamamlamama kararı aldığı ifade edildi.

İtalyan kulübünün yaptığı incelemelerde oyuncunun takımla çalışmalara başlamasının 3-4 hafta, tam anlamıyla sahalara dönmesinin ise 6-8 haftayı bulabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU TRANSFERİ BİTİRDİ

Transfer iptal! Roma, Fenerbahçeli Oosterwolde den vazgeçti 2

Roma'nın, oyuncunun dönüş süresini göze alarak transferden çekildiği kaydedildi. Böylece Fenerbahçe ile İtalyan temsilcisi arasında yapılan anlaşma geçerliliğini kaybetti.

Transferin iptal edilmesinin ardından Jayden Oosterwolde'nin Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

OOSTERWOLDE FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR

Transfer iptal! Roma, Fenerbahçeli Oosterwolde den vazgeçti 3

Roma macerası başlamadan sona eren Hollandalı futbolcunun yeniden Fenerbahçe'ye dönerek tedavi ve hazırlık sürecine devam edeceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpte Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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