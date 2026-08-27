Transfer iptal! Roma, Fenerbahçeli Oosterwolde'den vazgeçti

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferi son anda gerçekleşmedi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre AS Roma, Hollandalı futbolcunun sakatlık süreci nedeniyle Fenerbahçe ile yapılan anlaşmayı iptal etti.

ROMA'DAN SON ANDA VAZGEÇTİ

AS Roma'nın sağlık değerlendirmelerinin ardından Oosterwolde'nin sahalara dönüş süreci konusunda net bir tarih belirleyemediği ve bu nedenle transferi tamamlamama kararı aldığı ifade edildi.

İtalyan kulübünün yaptığı incelemelerde oyuncunun takımla çalışmalara başlamasının 3-4 hafta, tam anlamıyla sahalara dönmesinin ise 6-8 haftayı bulabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU TRANSFERİ BİTİRDİ

Roma'nın, oyuncunun dönüş süresini göze alarak transferden çekildiği kaydedildi. Böylece Fenerbahçe ile İtalyan temsilcisi arasında yapılan anlaşma geçerliliğini kaybetti.

Transferin iptal edilmesinin ardından Jayden Oosterwolde'nin Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

OOSTERWOLDE FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR

Roma macerası başlamadan sona eren Hollandalı futbolcunun yeniden Fenerbahçe'ye dönerek tedavi ve hazırlık sürecine devam edeceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpte Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.