YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın Irmağı'nda azalan su miktarı kirliliğe ve kokuya neden oldu

Bartın Irmağı'nda azalan su miktarı kirliliğe ve kokuya neden oldu

BARTIN HABERLERİ  | 13.10.2020 13:51 | Son Güncelleme

Bartın Irmağı'nda azalan su miktarı kirliliğe ve kokuya neden oldu

Bartın Irmağı'nın bazı noktaları, azalan su seviyesi nedeniyle siyaha büründü.

Bartın'da, kente adını veren ırmakta bazı noktaların siyaha bürünmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz aylarında azalan yağışlara işaret edilerek, "Kemerköprü mevkisi ırmak hattında ilimizde yağışların mevsim normallerinin çok altında olması, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde devam etmesi nedeniyle ırmak yatağının daralması, ırmak akışının durağan olması, ırmak su seviyesinin çok düşük olmasından dolayı, ırmak tabanının açığa çıkmasıyla birlikte renk değişimi ve kokuya sebep olduğu kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz sezonu boyunca mevsim normallerinin çok altında yağış gerçekleştiğini söyledi.

Yağışlardaki azalmanın sonbahar aylarında da devam ettiğine dikkati çeken Akın, şöyle konuştu:

"Bu da ırmak yataklarımızda su miktarının ciddi derecede azalmasına neden oldu. Yağmur yağmadığından suların çok çekilmesinden kaynaklı olarak ırmağımızın bazı noktalarında rengin siyaha dönüştüğünü görüyoruz. Özellikle su akışının en az olduğu Kemerköprü mevkisinde bu durum karşımıza çıkıyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halsey paylaştı, ünü dünyaya yayıldı! Halsey paylaştı, ünü dünyaya yayıldı!
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Malatya’nın her köşesi asfalt olacak
Malatya’nın her köşesi asfalt olacak
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Nevşehir Belediyesi, Hatay’a bir tır fidan gönderdi
Nevşehir Belediyesi, Hatay’a bir tır fidan gönderdi
MESKİ’den 27 farklı noktada yatırım atağı
MESKİ’den 27 farklı noktada yatırım atağı

Bartın Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:54
Öğle
12:42
İkindi
15:47
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Bartın Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Kuzey Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Şifa Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Arif Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.