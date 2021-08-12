Bartın-Karabük kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Bartın'da sel nedeniyle kapanan Bartın-Karabük kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Bahçecik mevkisindeki köprü ve menfezlerde dün sel yüzünden oluşan çökme nedeniyle kapanan yolda Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

Sel birikintileri ve molozların kaldırılmasının ardından yapılan dolgu çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Güzergahta kontrollerini sürdüren polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.



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