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Bartın-Kurucaşile yolunda çalışmalar devam ediyor

BARTIN HABERLERİ  | 30.06.2020 20:59 | Son Güncelleme

Zonguldak-Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu’nun yüzde 56’lık kısmı tamamlandıBartın’da Karayolları 15.

Zonguldak-Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu’nun yüzde 56’lık kısmı tamamlandı
Bartın’da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmaları devam eden Zonguldak-Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu’nun yüzde 56’lık kısmı tamamlandı. Bartın’daki uzunluğu 77,5 km olan projede bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu 21,42 kilometresi Bitümlü Sıcak Karışım 33,1 kilometresi Sıcak Karışım olmak üzere toplamda 54,52 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlandı. Tamamlanan yol üzerinde bulunan Bartın şehir geçişindeki şehitlik köprüsü, 1.065 m uzunluğunda Amasra Tüneli ve 4,5 km bağlantı yolu Bitümlü Sıcak Karışım, 2X968 metre uzunluğunda T-1 (Çakraz Tüneli) tüneli de tamamlanarak hizmete girdi.
T-1 Çakraz Tüneli sonrası Cumayanı ve Kurucaşile arasındaki yol ve tünel çalışmaları devam ederken, yine 2x1.529 metre uzunluğunda T-2 tüneli tamamlandı. Tünelin aydınlatma işleri ise önümüzdeki günlerde yapılacak. Bunun yanında T-3 su yalıtımı ve nihai beton, T-4 Ve T-5 tünellerinde kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Yine diğer yandan Cumayanı viyadüğü (2x267m) ve Gölderesi Köprüsü (2x51,5 m) ayak çalışmaları da tamamlandı.
2020 yılı içerisinde T-2 ve T-3 tünelleri ile T-3 tünel çıkışındaki yapılacak olan Karaman kavşağı tamamlanarak Karaman bağlantısının yapılması ile bu kısmın trafiğe açılması hedefleniyor.

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