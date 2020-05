Bartın Üniversitesi mezunu Aktaş, Avrupa’nın en başarılı 40 mimarından biri oldu

Bartın Üniversitesi mezunu Mehmet Cemil Aktaş, Avrupa’daki 40 yaşın altındaki en başarılı 40 mimarın ve tasarımcının belirlendiği “Europe 40 Under 40” ödül listesine Türkiye’den girmeyi başaran 3 kişiden biri oldu.

Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile Chicago Athenaeum: Mimari ve Tasarım Müzesi kurumları tarafından gerçekleştirilen “Europe 40 Under 40” ödül listesi açıklandı. Dünya mimarisi ve tasarımının yakın geleceğine ışık tutacak yeni jenerasyonu teşvik etmek amacıyla düzenlenen ödül listesine Bartın Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Mühendislik Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu Mehmet Cemil Aktaş da girmeyi başardı.

Avrupa ülkelerindeki en başarılı genç mimar, peyzaj mimarı, iç mimar ve tasarımcıların olduğu ve 40 kişinin yer aldığı listede Aktaş ile birlikte, Türkiye’den iki kişi daha girme başarısı gösterdi.

“Bu organizasyonda ödül almak benim için gurur verici”

Avrupa’nın en başarılı 40 mimarının yer aldığı listeye girmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Aktaş, “Bu organizasyonda ödül almak benim için gurur verici. Dinamik altyapıya sahip ofisimizin (Caps Kentsel Tasarım Mimarlık Peyzaj Mimarlığı) bu ödülü almamdaki katkısı çok büyük. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve beraberinde mesleki sürecimde bana kariyer basamağı oluşturan, dokunan herkese teşekkür ederim. Bartın Üniversitesi’nde aldığım Peyzaj Mimarlığı eğitimi ile oluşan bu ilk basamağın ardından bakış açımı geliştiren temas ettiğim her kişi, ofis ve kuruma da bu ödülü almamdaki katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Aktaş, hep en iyisini yapmayı hedeflediklerini de kaydederek, “Yıllardır verilen bu ödülün bu yıl Türkiye’den üç temsilcisi var. Geçen yılları incelediğimizde bu ödül ilk kez Türkiye’den bir peyzaj mimarına veriliyor. Meslektaşlarımız, ulusal sınırları aşan, yurt dışı platformlarında da Peyzaj mimarı olarak daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Alanımızda öncü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Rektör Uzun, tebrik etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da “Europe 40 Under 40” ödül listesine girmeyi başaran Aktaş ile telefonla görüşerek, başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Bartın Üniversitesi’nin öğrencileri, mezunları, akademik ve idari insan kaynağıyla bir bütün ve büyük bir aile olduğunun altını çizen Rektör Uzun, “Kurulduğu günden bu yana binlerce öğrencimizin kep atma heyecanını yaşadığı Üniversitemizde, mezunlarımız ülkemizin geleceği adına ürettikleri değer ile aldıkları başarılarla bizleri gururlandırıyor. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizde bizler de nitelikli bireyler yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bartın Üniversitesi ailesinin önemli bir bileşeni olarak gördüğümüz mezunlarımızla irtibatı koparmıyor, ‘Mezun Bilgi Sistemi’ aracılığıyla iletişimimizi sürdürüyoruz. Bartın Üniversitesi’nin en büyük gücü olarak gördüğümüz mezunlarımızın başarılarının katlanarak artmasını diliyorum. Bu düşüncelerle elde ettiği başarı için Mehmet Cemil Aktaş’ı kutluyor ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteren öğretim elemanlarımızı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



