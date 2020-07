Bartın Üniversitesi, “YÖK Sanal Fuarda” uluslararası öğrencilere tanıtılıyor

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliğine 142 ülkeden uluslararası öğrencilere tanıtılıyor.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamda tanıtılması amacıyla YÖK tarafından düzenlenen “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” başladı. 20-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında devam edecek ilk sanal fuarda, öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere dijital platform üzerinden erişiyor.

58 farklı ülkeden 1.100 öğrencisi olan ve 2020-2021 Akademik Yılı için çıkılan ilk çağrı sonucunda 76 faklı ülkeden 4 bin 743 başvurunun yapıldığı Bartın Üniversitesi ile birlikte 176 yükseköğretim kurumunun yer aldığı fuarda, uluslararası öğrencilere Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler veriliyor.

Küresel ölçekte düzenlenen sanal fuarda Bartın Üniversitesi’ni İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça konuşabilen alanında yetkin akademik insan kaynağı tanıtıyor. Öğretim elemanları Bartın Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilerin her geçen gün daha fazla tercih ettiği bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade ederek; şehir, eğitim fırsatları, çift ana dal ve yan dal programları, barınma imkânları, kariyer planlaması başta olmak üzere birçok konuda bilgiler veriyor.