Bartın Üniversitesinde üretilen yerli enzim pandemi ile mücadelede katkı sağlayacak

Virüsün replikasyon sistemi ile ilişkili önemli bir enzim olan ve ilaç çalışmalarında inhibisyon denemelerinde kullanılan 3CLpro enzim inin, anti-viral ilaçların hedeflerinden biri olduğundan pandemi ile mücadelede önemli bir yer teşkil ettiğini belirten Kısa, "Yerli imkanlarla üretilen main proteaz enzimi ile salgınla mücadelede tedavi ve önleyici ilaçların üretimi daha da hızlanacak. Enzimin yerli imkanlarla üretilmesi sayesinde salgınla mücadele etmek için dizayn edilen ilaçların denemeleri in-vitro olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek potansiyel ilaç adayı moleküllerin etkinliğinin taranmasında kullanılacaktır" diye konuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, laboratuvarlarında 3 ay süren çalışmaların ardından Kovid-19 tedavisinde kullanılacak önleyici ve tedavi edici ilaçların testleri için gerekli olan kritik öneme sahip "3CLpro" adlı enzim yerli olarak üretildi.

Haftalık 100 reaksiyon üretimi gerçekleştirilebilen 3CLpro enzimi ile birlikte diğer çalışmaların da ara verilmeden devam ettiğinin altını da çizen Kısa "Ayrıca akademisyenlerimiz tarafından virüsün replikasyonunda rol alan ve anti-viral ilaç hedeflerine yönelik bir diğer enzimin üretim çalışmalarına da başlanmış olup, kısa süre içerisinde bu enzimin üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir." dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle salgınla mücadeleye katkı sunmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Ülkede, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda salgının önlenmesine yönelik ciddi çalışmalar yapıldığını ve bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ile birlikte TÜBİTAK'ın da destekleri ile üniversitelerin de çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların ilkinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile birlikte Kovid-19 tanı kitinde kullanılan enzimlerin yerli olarak üretilmesi sağlanmıştı.

Yeni proje kapsamında ise öğretim elemanlarımız Kovid-19 için üretilecek ilaçların klinik deneylerinde kullanılacak enzimi yerli olarak üretmeyi başardılar. Emeği geçen öğretim elemanlarımız Doç. Dr. Dursun Kısa ile birlikte araştırma görevlisi Rizvan İmamoğlu'nu gayretleri dolayısıyla tebrik ediyorum."

