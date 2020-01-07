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  4. Bartın Üniversitesinin karatecileri 5 madalya ile döndü

Bartın Üniversitesinin karatecileri 5 madalya ile döndü

BARTIN HABERLERİ  | 07.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesinin milli sporcuları Rabia Elik ve Sabri Mert Mülhim, 33.

Bartın Üniversitesinin milli sporcuları Rabia Elik ve Sabri Mert Mülhim, 33. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonasından 5 madalya ile döndü.
Dünya Karate Federasyonu (WKF) ve Türkiye Karate Federasyonu (TKF) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen şampiyonada, milli sporculardan Rabia Elik 4 altın madalya, Sabri Mert Mülhim ise büyük erkek takım kata kategorisinde bronz madalya almayı başardı.
Rabia Elik en başarılı sporcular arasında yer aldı
Ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldığı başarılarla isminden bahsettiren genç sporcu Rabia Elik, turnuvanın en başarılı sporcuları arasında yer aldı.
Elik bu başarıyı, U21 53 kiloda, büyük bayanlar 50 kiloda ve U21 takım kumitede ile büyük bayanlar takım kategorilerinde sağladığı üstünlük neticesinde aldığı birinciliklerle elde etti. Elik, U21 takımıyla birlikte iki de kupa kaldırdı.
Rektör Uzun: “Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”
Aldıkları başarılardan dolayı öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesinin genç sporcuları aldıkları başarılarla adlarından bahsettirmeye devam ediyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimiz, son olarak 33. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonasından 5 madalya ile dönmeyi başardı. Öğrencilerini tüm çalışmalarının merkezine alan Üniversitemizde, elde edilen bu başarılarla birlikte nitelikli gençler yetiştirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu düşüncelerle öğrencilerimiz Rabia Elik ile Sabri Mert Mülhim’i tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

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