YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın Valiliği, il dışından gelenlere yönelik PCR testi uygulamasının sona erdiğini bildirdi

Bartın Valiliği, il dışından gelenlere yönelik PCR testi uygulamasının sona erdiğini bildirdi

BARTIN HABERLERİ  | 03.01.2021 21:49 | Son Güncelleme

Bartın Valiliği, il dışından gelenlere yönelik PCR testi uygulamasının sona erdiğini bildirdi

Bartın Valiliği, il dışından gelenlere yönelik PCR testi uygulamasının 31 Aralık 2020'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayana kadar il dışından gelen yaklaşık 4 bin kişinin rutin HES kodu kontrolü sırasında, vaka sayısının yoğun olduğu illerden gelenlere tarama maksatlı yapıldığını, artık devam etmediğini belirtti.

Bartın Valiliğince internet sitesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada, "il girişinde zorunlu PCR testi yapıldığı" şeklindeki paylaşımların yer aldığı ve bu nedenle kamuoyuna açıklama yapılmasının gerekli olduğu ifade edildi.

İl girişinde yapılan uygulamanın, izolasyon ihlallerini tespit maksatlı HES kodu kontrolü olduğu, PCR testi uygulamasının da 31 Aralık 2020'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayana kadar il dışından tatil veya izin maksatlı gelen yaklaşık 4 bin kişinin rutin HES kodu kontrolü sırasında, vaka sayısının yoğun olduğu illerden gelenler üzerinde tarama maksatlı yapılan bir uygulama olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulama sırasında ayrıca, kişilerin, pasaportsuz seyahat edilebilen ülkelerden gelip de öncesinde İngiltere bağlantısı olup olmadığı da sorgulanmıştır. 400 civarında alınan numuneden 4 kişi pozitif çıkmıştır. Sosyal medyada ve haber portallarında paylaşılan haberler artık devam etmeyen uygulamaya ilişkin görsel ve bilgilerin tekrarıdır. İl genelinde riskli meslek grupları (market çalışanı, kargo elemanı, servis elemanları, yemek dağıtanlar, berberler vb) ve il dışından gelenlerin, sağlık kontrolleri sonrasında gerekli görülmesi halinde belirli periyotlarla ikametlerinde teste tabi tutulması uygulaması olağan şekilde devam etmektedir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı

Bartın Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:11
Öğle
13:00
İkindi
15:19
Akşam
17:39
Yatsı
19:07

Bartın Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Ümit Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Şifa Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.