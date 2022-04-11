Bartın Valiliği kentte deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi

Bartın Valiliği, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen depremin hissedildiği kentte, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz Ereğli açıklarında meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonucunda birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Konu titizlikle takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." denildi.

Bu arada, deprem kent merkezinin yanı sıra Amasra ilçesinde de hafif şekilde hissedildi.

