Bartın'da AFAD ekibinin annesini sırtında taşıyarak selden kurtardığı Ali Karapınar, yaşadıklarını anlattı:

SELİM BOSTANCI - Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen selden AFAD ekiplerince kurtarılan 56 yaşındaki Ali Karapınar, ailesiyle evde mahsur kaldıkları sırada yaşadıkları korkuyu unutamıyor.

Apdipaşa beldesine bağlı Bahçecik köyünde yaşayan Karapınar, 11 Ağustos'taki selde eşi, 87 yaşındaki annesi ve 82 yaşındaki babasıyla evlerinin ikinci katında mahsur kaldı.

Sel suyunun yükseldiği anlarda büyük korku yaşayan Karapınar ailesi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, Karapınar'ın annesini sırtında taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Karapınar ailesi, iki otomobillerinin zarar gördüğü afetten kurtuldukları için dua ediyor.

- "Selin gürültüsünde birbirimizin sesini dahi duyamaz olduk"

Ali Karapınar, AA muhabirine, gece uyudukları sırada gürültü olduğunu, eşinin balkondan bakmasıyla sel sularının geldiğini fark ederek anne ve babasını uyandırdığını söyledi.

Sel sularının hem taşan dere hem de dağdan gelen suyla evin etrafını sardığını belirten Karapınar, "Sel suları çıktıkça çıkıyordu. Su ne zaman eve girecek, eve zarar verecek mi ona baktık, başka da yapabileceğimiz bir şey yoktu. Annem, babam ve eşimle evde 4 kişiydik. Büyük korku yaşadık." diye konuştu.

Karapınar, sel sularının yükselmesiyle evlerinin "denizin ortasında kalmış" gibi olduğunu dile getirerek, "Suyun ortasındayız, deniz olsa yüzersin ama taşlı sel suyunda yüzmenin imkanı yok, çok hızlı geliyor, bulanık. Işıklar da yok, göz gözü görmüyordu. Selin gürültüsünde birbirimizin sesini dahi duyamaz olduk. Öyle bir uğultu oldu." ifadelerini kullandı.

Akıntının gücüyle evlerinin yıkılmasından korktuklarını belirten Karapınar, şöyle devam etti:

"O anda insanın aklına her şey geliyor. Ev yıkılacak mı, yıkıldı mı? Su eve girdi girecek, hep korku yaşadık. Annem en fazla hayvanlarının suda kalmasından korktu. AFAD ekipleri geldi, ikinci bir büyük sel geleceğinden korkuldu ve bizi evden çıkardılar. Ahırda hayvanlarımız kalmıştı. Onları kurtarmak için tekrar döndüm, alamadan ikinci sel geldi ama çok şükür hayvanlarımıza bir şey olmadı. O gece biz de sel sularına kapılabilirdik. Yiyeceğimiz ekmeğimiz varmış, yaşıyoruz."

Karapınar, felaketten kurtulduklarına şükrettiklerini söyledi.

