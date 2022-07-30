Bartın'da aracında uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

Bartın'da aracında uyuşturucu ele geçirildiği gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Zonguldak yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Sürücü H.İ.Ö'nün üstünde ve araçta arama yapan ekipler, 460 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.İ.Ö'nün Bartın Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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