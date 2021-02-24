Bartın'da batan yük gemisi su altı kamerasıyla görüntülendi

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında 17 Ocak'ta kötü hava koşulları nedeniyle batan 114 metrelik Palau bandıralı kuru yük gemisi, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşırken olumsuz hava koşulları nedeniyle batan "ARVIN" isimli gemide uzman dalgıçlar tarafından çalışma yapıldı.

Kuru yük gemisinin yakıtının sorunsuz şekilde boşaltılması için dalgıçlar hazırlıklarını tamamlayıp yakıt boşaltma işlemi başlattı. 4 gün süren çalışmalarda dalgıçlar, ayrıca kayıp 3 mürettebat için hassas arama gerçekleştirdi.

Gemideki tüm kamaralar, makine dairesi, kaptan köşkü ekipler tarafından arandı. Geminin kırılan ön bölümünün arka tarafından yaklaşık 200 metre uzaklıkta olduğu belirtilirken, baş tarafı ise ters şekilde batık halde bulundu.

- Görüntüler su altı kameralarınca kaydedildi

Öte yandan dalgıçların çalışmaları su altı kameralarına yansıdı. Görüntülerde, geminin etrafında çalışan sanayi dalgıçlarının kayıp mürettebata ulaşmak için her noktayı incelediği görülüyor.