YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da caddeler TOMA'nın sıktığı suyla temizlendi

Bartın'da caddeler TOMA'nın sıktığı suyla temizlendi

04.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da caddeler TOMA'nın sıktığı suyla temizlendi

Sel ve taşkınların etkili olduğu Bartın'da caddeler, okul bahçeleri, piknik alanları ve sosyal tesisler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) sıkılan suyla temizleniyor.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Kent merkezinde sokak ve dükkanlarda temizlik çalışmaları biterken, iş yerleri faaliyetlerine başladı. Selden en çok etkilenen Cumhuriyet ve Gölbucağı mahallelerinde vatandaşlar bahçeleri ile evlerinin zemin katlarını temizliyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bartın'dan gelen TOMA'lar da Bartın Irmağı'nın taştığı İskele Caddesi'nin yanı sıra okul bahçeleri, piknik alanları ve sosyal tesisleri suyla temizleyerek dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Bartın ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de yol ve kaldırımları yıkadı.

Çalışmalar dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü havadan görüntülendiTSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü havadan görüntülendi
Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandıAntalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyorMüküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
Anahtar Kelimeler:
sel Bartın taşkın

Bartın Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:13
Sabah
05:15
Öğle
13:00
İkindi
17:01
Akşam
20:36
Yatsı
22:28
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.