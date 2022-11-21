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Bartın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

21.11.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnkum tatil beldesinde çıkan orman yangını söndürmek için çalışma başlatıldı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bartın'ın tatil beldesi İnkum'da tatil beldesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İnkum'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürme çalışmaları, bölgenin kayalık ve yamaç olması sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.

Alevlere Bartın Orman İşletme Şefliği arazözlerinin yanı sıra Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın için çevre illerden de destek istendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği yangın nedeniyle jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş ve Belediye Başkanı Cemal Akın da olay yerinde çalışmaları takip ediyor.

Belediye Başkanı Akın, gazetecilere, gece yarısı başlayan yangının yaklaşık 3 dönümlük bir alanda etkili olduğunu belirterek "Yangın devam ediyor. Ekipler müdahale ediyor." dedi.

Yangına sebebiyet verdiği öne sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı ve İnkum Jandarma Karakol Komutanlığında ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Bartın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Bartın orman yangını inkum

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