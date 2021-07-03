Bartın'da denizde hortum oluştu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde hortum oluştu.
İlçede etkili olan yağış sırasında denizdeki geniş bir alanda izlenen hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
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