Bartın'da denizde hortum oluştu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde oluşan hortum dikkati çekti.

İlçe açıklarında sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledi.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.



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