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Bartın'da halk otobüsü ve dolmuş şoförleri arasında kavga: 2 yaralı

26.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

Bartın'da halk otobüsü ve dolmuş şoförleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Kemerköprü Meydanı'nda Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförleri ile Esenyurt dolmuş şoförleri arasında hat ihalesi ve yolcu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisler, uyarıda bulunduğu tarafları biber gazı kullanarak ayırdı.

Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edilirken, kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alındı.

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