YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da halk otobüsünün açılan bagaj kapağının çarptığı yaya yaralandı

Bartın'da halk otobüsünün açılan bagaj kapağının çarptığı yaya yaralandı

09.08.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bartın'da halk otobüsünün açık olan bagaj kapağının çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kemerköprü Mahallesi'nde seyir halindeki halk otobüsünün bagaj kapağı açıldı.

Otobüs şoförünün durumu fark etmeyerek ilerlemeye devam ettiği sırada bagaj kapağı kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına çarptı.

Kadının yere düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan H.A, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.A'nın boyun bölgesinden yaralandığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'da vahşi hayvanların tahnitinin sergileneceği müzenin açılışı yapıldıBartın'da vahşi hayvanların tahnitinin sergileneceği müzenin açılışı yapıldı
Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldüKağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldü
Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandıKonya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandı
Anahtar Kelimeler:
kaza otobüs yaya

Bartın Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:04
Sabah
05:46
Öğle
13:01
İkindi
16:54
Akşam
20:07
Yatsı
21:42
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.