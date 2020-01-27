Bartın’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bartın’da 2020 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Sinan Güner’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bartın Belediye Başkan Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektör Prof.Dr. Orhan Uzun, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Yatırımcı Kuruluşların Bölge Müdürleri, İl Müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Bartın’da gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Güner, Bartın’da 2019 yılı içerisinde; 326 projede çalışma yapıldığını bu projelerin toplam bedeli 7 milyar 548 milyon 647 bin TL olduğunu, tahsis edilen ödenek miktarları ise 603 milyon 492 bin TL olduğunu, bu ödeneklerden 520 milyon 112 Bin TL harcama yapılarak yüzde 86,18’lik bir nakdi gerçekleşme sağlandığını, yatırımlarda yapılan çalışmalar fiziksel değerlendirildiğinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 77,69 düzeyinde olduğunu, 326 projeden 225’nin tamamlandığını, 70 projede faaliyetlerin halen devam etmekte olduğunu ve 3 projede yer tesliminin yapıldığını, 11 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 17 projeye ise henüz başlanılmadığını belirtti.

Vali Güner, bu projeler dışında belediyeler tarafından 15 milyon 37 Bin TL bedelli 20 projenin yürütülmekte olduğunu ve 7 milyon 833 Bin TL harcama yapılarak projelerin 18’inin bitirildiğini, 2 tanesinde çalışmaların devam etmekte olduğunu belirterek, “Yatırımlar sektörel harcama miktarlarına göre değerlendirildiğinde 291 milyon TL ile ilk sırada Ulaştırma sektörü, sonrasında 111,6 milyon TL ile Tarım-Orman, 56,7 Milyon TL ile Eğitim-Yüksek öğretim,35,4 milyon TL ile Enerji ve 18,2 Milyon TL ile Diğer Kamu Hizmetleri yer almaktadır. Kurum bazında harcama miktarlarına göre ise; 279 milyon TL ile ilk sırada karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yer almaktadır. 75,6 milyon TL ile 2. Sırada DSİ 23.Bölge Müdürlüğü yer almakta olup ödeneğinin yüzde 99’u harcadı. Sonrasında 35,9 milyon TL ile Bartın Üniversitesi, 30,7 milyon TL ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 22,9 milyon TL ile Bartın İl Özel İdaresi, 17,5 milyon TL ile Bartın Başkent Elektrik Dağıtım AŞ., 13,2 milyon TL ile Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 9,4 milyon TL ile TEİAŞ 5.Bölge Müdürlüğü yer almakta” dedi.

Toplantıda ayrıca bir önceki toplantıda alınan İl Koordinasyon Kurulu kararları ile ilgili olarak gelişmeler hakkında sorumlu kuruluşlardan bilgiler alındı.

Toplantıda daha sonra bölge ve il müdürleri tarafından kurumlarıyla ilgili devam eden yatırım ve çalışmalara ilişkin bilgi verildi.



