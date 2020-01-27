YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bartın’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

BARTIN HABERLERİ  | 27.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Bartın’da 2020 yılı 1.

Bartın’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bartın’da 2020 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Sinan Güner’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bartın Belediye Başkan Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektör Prof.Dr. Orhan Uzun, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Yatırımcı Kuruluşların Bölge Müdürleri, İl Müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri katıldı.
Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Bartın’da gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Güner, Bartın’da 2019 yılı içerisinde; 326 projede çalışma yapıldığını bu projelerin toplam bedeli 7 milyar 548 milyon 647 bin TL olduğunu, tahsis edilen ödenek miktarları ise 603 milyon 492 bin TL olduğunu, bu ödeneklerden 520 milyon 112 Bin TL harcama yapılarak yüzde 86,18’lik bir nakdi gerçekleşme sağlandığını, yatırımlarda yapılan çalışmalar fiziksel değerlendirildiğinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 77,69 düzeyinde olduğunu, 326 projeden 225’nin tamamlandığını, 70 projede faaliyetlerin halen devam etmekte olduğunu ve 3 projede yer tesliminin yapıldığını, 11 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 17 projeye ise henüz başlanılmadığını belirtti.
Vali Güner, bu projeler dışında belediyeler tarafından 15 milyon 37 Bin TL bedelli 20 projenin yürütülmekte olduğunu ve 7 milyon 833 Bin TL harcama yapılarak projelerin 18’inin bitirildiğini, 2 tanesinde çalışmaların devam etmekte olduğunu belirterek, “Yatırımlar sektörel harcama miktarlarına göre değerlendirildiğinde 291 milyon TL ile ilk sırada Ulaştırma sektörü, sonrasında 111,6 milyon TL ile Tarım-Orman, 56,7 Milyon TL ile Eğitim-Yüksek öğretim,35,4 milyon TL ile Enerji ve 18,2 Milyon TL ile Diğer Kamu Hizmetleri yer almaktadır. Kurum bazında harcama miktarlarına göre ise; 279 milyon TL ile ilk sırada karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yer almaktadır. 75,6 milyon TL ile 2. Sırada DSİ 23.Bölge Müdürlüğü yer almakta olup ödeneğinin yüzde 99’u harcadı. Sonrasında 35,9 milyon TL ile Bartın Üniversitesi, 30,7 milyon TL ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 22,9 milyon TL ile Bartın İl Özel İdaresi, 17,5 milyon TL ile Bartın Başkent Elektrik Dağıtım AŞ., 13,2 milyon TL ile Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 9,4 milyon TL ile TEİAŞ 5.Bölge Müdürlüğü yer almakta” dedi.
Toplantıda ayrıca bir önceki toplantıda alınan İl Koordinasyon Kurulu kararları ile ilgili olarak gelişmeler hakkında sorumlu kuruluşlardan bilgiler alındı.
Toplantıda daha sonra bölge ve il müdürleri tarafından kurumlarıyla ilgili devam eden yatırım ve çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Bartın’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Bartın Üniversitesinden tarihi hamleBartın Üniversitesinden tarihi hamle
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıYaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı

Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Bartın Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:01
Öğle
13:08
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:29

Bartın Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Yasemin Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Türker Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zinde Kalmak İçin Balık Ve Boza

Zinde Kalmak İçin Balık Ve Boza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.