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Bartın'da ırmakta erkek cesedi bulundu

26.08.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da ırmakta erkek cesedi bulundu

Bartın'da ırmakta erkek cesedi bulundu.

Kemerköprü Mahallesi mevkisinde Bartın Irmağı'ndan gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, ırmakta bir erkeğe ait ceset olduğunu belirledi.

Ceset, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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bartın irmağı

Bartın Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:29
Sabah
06:03
Öğle
12:58
İkindi
16:42
Akşam
19:42
Yatsı
21:10
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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