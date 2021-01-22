YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen aile bireylerini jandarma sırtında taşıdı

Bartın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen aile bireylerini jandarma sırtında taşıdı

22.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar nedeniyle ambulansın ulaşamadığı köyde, jandarma ekipleri evdeki 2'si çocuk 4 kişiyi sırtlarında taşıyarak sağlık personeline teslim etti

Bartın'ın Ulus ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, kar nedeniyle ambulansın ulaşamadığı eve giden jandarma ekiplerinin sırtında taşınarak sağlık personeline ulaştırıldı.

Hasanören köyünde 2'si çocuk 4 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kar nedeniyle köyün girişine kadar gidebildi.

Bunun üzerine köye yönlendirilen jandarma ekipleri, eve ulaşarak aile üyelerini sırtında taşıyıp sağlık personeline teslim etti.

Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medya bu pozu konuşuyor! Yemin töreninde olay olan an Sosyal medya bu pozu konuşuyor! Yemin töreninde olay olan an
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti

Bartın Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
13:07
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:25

Bartın Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Kozcağız Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Ulus Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Rektör Uzun, Öğrenci Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

Rektör Uzun, Öğrenci Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak

Kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak

Bartın Üniversitesi’nde kar manzaraları

Bartın Üniversitesi’nde kar manzaraları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Bartın il kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Bartın il kongresinde konuştu:

Kurum İç Değerlendirme Takımı bin 91 kişi ile görüştü

Kurum İç Değerlendirme Takımı bin 91 kişi ile görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.