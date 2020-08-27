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Bartın'da kenevir hasadı başladı

BARTIN HABERLERİ  | 27.08.2020 18:31 | Son Güncelleme

Kenevir yetiştiren Hüseyin Eser: - "Beklentimizin üzerinde bir hasat gördük. 10 ton beklentimiz var. Önümüzdeki yıllarda da daha fazlasını yapmayı düşünüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı açıklamanın ardından izinle kenevir ekiminin yapıldığı 19 ilden Bartın'da hasat başladı.

Kenevir yetiştiren Hüseyin Eser (43), gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle lif amaçlı tohumunu aldıklarını söyledi.

Eser, 10 dönümlük araziye kenevir ektiğini ve hasada başladığını belirterek topladığı kenevirleri Amasya'da anlaştığı firmaya göndereceğini kaydetti.

Hasattan memnun olduğunu dile getiren Eser, "Beklentimizin üzerinde bir hasat gördük. 10 ton beklentimiz var. Önümüzdeki yıllarda da daha fazlasını yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Eser, pazarın gelişmesi halinde üretimi 80 dönüm arazide gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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