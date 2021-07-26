YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bartın'da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

26.07.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bartın'da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, M.D'nin (66) tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya şikayette bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından "hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dışarıda salata tüketenler bu tehlikeye dikkat!Dışarıda salata tüketenler bu tehlikeye dikkat!
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıBartın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Gözaltı

Bartın Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:22
Yatsı
22:04

Bartın Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Amasra Eczanesi
Amasra
Çalışkan Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Arif Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.