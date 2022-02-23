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Bartın'da köpeğe cinsel istismarla suçlanan sanığın yargılanması sürüyor

23.02.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da köpeğe cinsel istismarla suçlanan sanığın yargılanması sürüyor

Bartın'da komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.D, tanıklar, Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile çeşitli hayvan hakları derneklerinin yetkilileri ve taraf avukatları katıldı.

İddiaya konu cep telefonu görüntüsünü çeken tanık Soner P, olay günü kazık tamiri için annesiyle tarlaya gittikleri sırada köpek sesleri duyduklarını söyledi.

Köpeğin bir yere takılı kaldığını düşünerek çevreye baktıklarında hayvanın sanık M.D'nin altında olduğunu gördüklerini ve cep telefonuyla görüntü çektiğini ifade eden Pişkin, kendilerini fark etmesiyle sanıkla tartışma yaşadıklarını anlattı.

Tanığın annesi Bahriye K. de tarlaya gittikleri sırada köpek sesi duymaları üzerine M.D'nin hayvana cinsel istismarda bulunduğunu gördüklerini söyledi.

Sanık M.D. ise köpeği tarlasına kendisinin almadığını, hayvanın kendi içeri girdiğini savunarak, "Toprağı oymuş, kendine yer yapmış. Ayağımda pantolon değil, lastikli don vardı." dedi.

Sanık avukatı, çekilen görüntünün özel mülkü ihlal edildiğinden delil sayılamayacağını savundu.

Müşteki olarak davaya katılan avukatlar da sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarını kabul etmediklerini, video kaydında ve tanık beyanlarında sanığın cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun açık olduğunu söyleyerek, en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık hakkında adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme hakimi, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.

Öte yandan duruşma sonrası davaya katılan dernekler adına açıklama yapan Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Gökben Sarıkaya, M.D'nin savunmalarının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

İfadelere ve videoya dayanarak köpeğe cinsel saldırıda bulunulduğunun açık olduğunu dile getiren Sarıkaya, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

- Olay

Bartın'da 26 Temmuz 2021'de M.D'nin (66) tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya şikayette bulunmuştu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından "hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan M.D. adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmıştı. Önceki celsede, sanığın ev hapsinden muaf tutulmasına karar verilmişti.

Şüphelinin eyleminin, video görüntülerinden ve tanık beyanlarından "cinsel saldırı" niteliğinde olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, M.D'nin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır" maddesi gereğince cezalandırılması isteniyor.

- Yeni yasa

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu, geçen yıl 14 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, önceki yasaya göre kabahat niteliğinde olan "hayvanlara işkence yapmak", "acımasız ve zalimce muamelede bulunmak", "hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak" ve "tecavüz etmek" fiilleri suç kapsamına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

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